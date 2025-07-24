Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br2717,8

Какое количество населения было занято в экономике в II квартале, рассказали в Белстате.
Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске — Br3598,2. В Минской области она составила Br2767, Гомельской — Br2421,2, Гродненской — Br2420,6, Брестской — Br2390,6, Могилевской — Br2301,6 и Витебской — Br2289,1.
По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи — Br5773, финансовой и страховой деятельности — Br3922,9. Строительство — Br3405,1, профессиональная, научная и техническая деятельность — Br3293,5, промышленность — Br2863,1, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — Br2580,1.