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Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br2717,8

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2025 года составила Br2717,8. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: AP 2024

Какое количество населения было занято в экономике в II квартале, рассказали в Белстате.

Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске — Br3598,2. В Минской области она составила Br2767, Гомельской — Br2421,2, Гродненской — Br2420,6, Брестской — Br2390,6, Могилевской — Br2301,6 и Витебской — Br2289,1.

По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи — Br5773, финансовой и страховой деятельности — Br3922,9. Строительство — Br3405,1, профессиональная, научная и техническая деятельность — Br3293,5, промышленность — Br2863,1, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — Br2580,1.