Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br2717,8

По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи — Br5773, финансовой и страховой деятельности — Br3922,9. Строительство — Br3405,1, профессиональная, научная и техническая деятельность — Br3293,5, промышленность — Br2863,1, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность — Br2580,1.