Россияне стали реже смотреть сериалы

Следом — два аниме: «Поднятие уровня в одиночку» и «Монолог фармацевта». Российскому сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь» от Wink удалось занять лишь четвертую строчку. Все три отечественные новинки в топе — оригинальные проекты онлайн-кинотеатров. Среди телесериалов в топ-20 остались в основном продолжения: «Склифосовский», «Универ» и «Бедные смеются, богатые плачут». Также в рейтинг вернулись повторы «Интернов» и «Сватов».