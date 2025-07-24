Россияне стали реже смотреть сериалы

В первой половине 2025 года интерес россиян к сериалам снизился впервые с 2022-го. Индекс «Кинопоиск Pro» просел на четыре процента и составил 292 396 баллов. Основная причина — снижение интереса к отечественным проектам, которое произошло на фоне дефицита крупных премьер. Доля российских сериалов от общего интереса упала с 45% до 36%, вернувшись на уровень трехлетней давности.
Следом — два аниме: «Поднятие уровня в одиночку» и «Монолог фармацевта». Российскому сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь» от Wink удалось занять лишь четвертую строчку. Все три отечественные новинки в топе — оригинальные проекты онлайн-кинотеатров. Среди телесериалов в топ-20 остались в основном продолжения: «Склифосовский», «Универ» и «Бедные смеются, богатые плачут». Также в рейтинг вернулись повторы «Интернов» и «Сватов».
Среди иностранных проектов в топ попали культовые «Гравити Фолз» и «Во все тяжкие». Единственная американская новинка — криминальная драма «Гангстерленд» с Томом Харди.
Существенно прибавили и корейские дорамы. Помимо «Игры в кальмара», это «Слабый герой» и «Хороший мальчик».
Тренд на устойчивый интерес к франшизам усилился: продолжения чаще оказывались популярнее первых сезонов. Например, вторая часть «Поднятия уровня в одиночку» набрала более 5000 баллов против 1261 у первой. А вот продолжение игрового сериала «Одни из нас» не сумело повторить успех дебюта.