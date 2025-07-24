Скифы оказались европейцами

Еще одной интересной особенностью скифов является то, что для них была характерна патогенная мутация в гене ALDOB, вызывающая тяжелую непереносимость фруктозы. Эта вариация гена, вызывающая схожие проблемы у некоторых современных жителей Европы, возникла не позже первой половины первого тысячелетия до н.э. и была унаследована и скифами, и предками европейцев из одного источника. История и причины ее широкого распространения по Европе особенно интересны для изучения, подытожили академик Рогаев и его коллеги.