В Казани 26 июля временно изменятся схемы движения автобусов

Ограничения будут действовать с 5:00 до 16:00. В этот период корректировки коснутся маршрутов автобусов №№ 1, 4, 54, 70, 71 и 90.
В частности:
- Автобус № 54 будет следовать по ул. Ф. Амирхана после остановки «Четаева» через туннель. При перекрытии съезда на ул. К. Маркса транспорт поедет через ул. Вишневского, Назарбаева, Островского и Пушкина.
- Автобусы № 1 и 71 объедут перекрытие на съезде с ул. Н. Ершова на Вишневского по маршруту: ул. Ершова — К. Маркса — Пушкина.
- Автобус № 90 проследует по ул. Достоевского, Вишневского, Ершова, К. Маркса и Пушкина, исключив при этом остановки на Чехова, Груздева и Бутлерова.
- Автобусы № 4 и 70 поедут по ул. Ершова и развернутся на светофоре у Варваринской церкви.
Некоторые остановки временно исключаются из маршрутов:
- Для маршрута № 54: «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская» — при движении от моста «Миллениум». «Ул. С. Хакима», «Ул. Чистопольская» — при движении к мосту «Милленниум».
- Для маршрута № 75: «ДВВС» на ул. Чистопольская.
- Для маршрута № 90: все остановки по улицам Чехова, Груздева и Бутлерова.
Также будет перенесена остановка «ЦПКиО им. М. Горького» (ул. Н. Ершова) — временно она разместится в районе транспортной развязки на ул. Вишневского.