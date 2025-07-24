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В Москве покажут концерт с цифровым аватаром Владимира Высоцкого

Мероприятие пройдет 24 октября в «Live Арена». Организаторы предупреждают, что живых актеров на сцене не будет.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Диски с песнями, Владимир Высоцкий
Источник: РИА "Новости"

Главной частью шоу «Высоцкий. Высота» станет выступление фотореалистичного цифрового образа Владимира Высоцкого, воссозданного с помощью графики и нейросетей. Аватар исполнит песни легенды в сопровождении джаз-оркестра Георгия Гараняна и симфонического оркестра «Глобалис». Проект разработан командой «Цифровые легенды».

Все элементы образа Высоцкого: голос, манера исполнения и мимика — воспроизведены на основе архивных материалов и 3D-моделирования.

В шоу также примут участие цифровые версии других современных артистов. Леонид Агутин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Григорий Лепс исполнят песни Высоцкого в новой аранжировке. Их образы тоже созданы по технологии точного сканирования. Ранее переработанные песни Высоцкого, записанные в 1970-х годах с ансамблем «Мелодия» под управлением Гараняна, никогда не исполнялись вживую с подобным сопровождением.