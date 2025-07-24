В Москве покажут концерт с цифровым аватаром Владимира Высоцкого

В шоу также примут участие цифровые версии других современных артистов. Леонид Агутин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Григорий Лепс исполнят песни Высоцкого в новой аранжировке. Их образы тоже созданы по технологии точного сканирования. Ранее переработанные песни Высоцкого, записанные в 1970-х годах с ансамблем «Мелодия» под управлением Гараняна, никогда не исполнялись вживую с подобным сопровождением.