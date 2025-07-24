В Казани пройдет фестиваль, посвященный Дню Крещения Руси

«Херсонес — один из самых древних городов нашей страны. Ему почти 2,5 тысячи лет. Это один из важнейших истоков нашей духовности. Князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. Это легло в основу строительства единого централизованного Российского государства, поэтому для нас это место в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и русского народа. Здесь переплетается все: и духовные начала, и государственные, и исторические, культурные наши традиции», — приводит слова Президента России Владимира Путина сайт «Православие в Татарстане».