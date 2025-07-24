Футболист «Крыльев» Бабкин: наши защитники хорошо сыграли против Дзюбы

22-летний полузащитник самарского клуба оценил действия товарищей по команде против нападающего «красно-черных» в первом туре.
Областное дерби закончилось со счетом 1:1. Правда до начала второго тайма вели тольяттинцы. Забил Йонуц Неделчару. А на 56-й минуте Вадим Раков сделал рывок с центра поля и мощным ударом установил итоговые цифры на табло — 1:1 (6+).
90 минут на поле провел полузащитник «зелено-бело-синих» Сергей Бабкин. Подчеркнул: за это время оборона самарцев мало что позволила сделать форварду «молодых и звонких» Артему Дзюбе (закончил встречу без результативных действий).
«Готовились к тому, что “Акрон” местами будет акцентировать свою игру на Дзюбе. Наши защитники были к этому готовы. Наверное, потому и получилось так. Плюс нужно отдать должное ребятам, которые индивидуально играли против Артема. Навязывали борьбу», — объяснил футболист «Крылышек» «Матч ТВ».
Ранее писали, что запасные самарской и тольяттинской команд в первом туре стоили почти 17 млн евро.
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