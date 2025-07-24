В Южной Корее создали татуировку, которая выявляет наркотики

Южнокорейские химики разработали материал, который меняет цвет при контакте с молекулами седативных веществ. Сенсор можно встроить во временную татуировку. Она будет реагировать даже на малые дозы препаратов, которые злоумышленники подмешивают в напитки. Исследование опубликовано в журнале ACS Sensors.