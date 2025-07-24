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В Южной Корее создали татуировку, которая выявляет наркотики

Разработка проста в производстве и не требует дорогих компонентов. По словам профессора Квона Осока из Университета Сонгюнгван, технология может стать массовым способом защиты от подмешанных веществ в напитках.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка с татуировкой на руке отдыхает в баре и разговаривает с барменом
Источник: Freepik

Южнокорейские химики разработали материал, который меняет цвет при контакте с молекулами седативных веществ. Сенсор можно встроить во временную татуировку. Она будет реагировать даже на малые дозы препаратов, которые злоумышленники подмешивают в напитки. Исследование опубликовано в журнале ACS Sensors.

Технология поможет защитить посетителей клубов, баров и других заведений. При добавлении в бокал даже 0,01 микрограмма гамма-оксимасляной кислоты — средства, лишающего жертву сознания или памяти, — татуировка меняет цвет с желтого на красный.

Сенсор представляет собой гель из агарозы с органическим красителем на основе брома, йода и серы. Он реагирует за секунду, а новый цвет сохраняется минимум месяц. Длительный эффект поможет доказать наличие наркотических веществ, если потребуется обратиться в правоохранительные органы. Тесты показали стабильную работу на виски, водке, пиве, соджу и кофе.