В Южной Корее создали татуировку, которая выявляет наркотики

Южнокорейские химики разработали материал, который меняет цвет при контакте с молекулами седативных веществ. Сенсор можно встроить во временную татуировку. Она будет реагировать даже на малые дозы препаратов, которые злоумышленники подмешивают в напитки. Исследование опубликовано в журнале ACS Sensors.
Сенсор представляет собой гель из агарозы с органическим красителем на основе брома, йода и серы. Он реагирует за секунду, а новый цвет сохраняется минимум месяц. Длительный эффект поможет доказать наличие наркотических веществ, если потребуется обратиться в правоохранительные органы. Тесты показали стабильную работу на виски, водке, пиве, соджу и кофе.