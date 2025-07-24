Невролог объяснила, чем опасна привычка сидеть нога на ногу

Привычка закидывать одну ногу на другую при сидении может со временем обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом предупредила врач-невролог Ольга Зинчева в беседе с «Известиями».
Специалист пояснила, что человеческий организм не предназначен для длительного сидячего положения, особенно с перекрещенными ногами. В этой позе тело принимает неестественную форму: ось позвоночника искривляется, плечи смещаются вперед, корпус наклоняется, а нижняя часть спины выгибается. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы, связки и межпозвоночные диски.
Также невролог предупредила о риске сдавливания малоберцового нерва при продолжительном сидении с закинутой ногой. В результате может развиться так называемая свисающая стопа — состояние, при котором нарушается работа мышц, поднимающих стопу. Это затрудняет ходьбу, человек начинает волочить ногу.
Если человек не может отказаться от этой привычки, Зинчева советует чередовать позу, не засиживаясь в одном положении. Регулярные перерывы, контроль за осанкой и умеренная физическая активность помогут сохранить здоровье позвоночника.