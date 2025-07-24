Невролог объяснила, чем опасна привычка сидеть нога на ногу

Специалист пояснила, что человеческий организм не предназначен для длительного сидячего положения, особенно с перекрещенными ногами. В этой позе тело принимает неестественную форму: ось позвоночника искривляется, плечи смещаются вперед, корпус наклоняется, а нижняя часть спины выгибается. Это создает дополнительную нагрузку на мышцы, связки и межпозвоночные диски.