Омский «Авангард» расстался с защитником Грантом без выплат по расторжению контракта

Омский ХК «Авангард» 24 июля объявил, что расторг контракт с защитником Алексом Грант (игроку 36 лет) по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации.
«Мы благодарим Алекса за игру в составе нашей команды и желаем всего наилучшего», — сказано в заявлении клуба.
Грант пришел в омский клуб по ходу прошлого сезона, дважды получал травму, но восстанавливался и играл после этого довольно неплохо, будучи эпизодами полезен и в атаке.
Ранее мы писали, что «Авангард» заключил контракт с американским защитником Джозефом Чеккони.
По сути он и станет заменой ушедшему Гранту, при этом данный игрок более молодой. Ему 28 лет.