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В Самаре ищут подрядчика для модернизации сцены САТОБа за 12,5 млн рублей

На официальном портале государственных закупок появилось объявление о поиске исполнителя для модернизации главной сцены Самарского академического театра оперы и балета.

На официальном портале государственных закупок появилось объявление о поиске исполнителя для модернизации главной сцены Самарского академического театра оперы и балета. Проект предполагает установку современной подъемно-опускной платформы, которая заменит устаревшее оборудование.

Общая стоимость работ оценивается в 12 миллионов 500 тысяч рублей. В перечень обязательств выбранного подрядчика войдет:

Доставка и установка нового сценического механизма;Демонтаж прежней системы;Пуско-наладочные мероприятия;Проведение испытаний обновленной конструкции.

Особое внимание в техническом задании уделено срокам выполнения — все работы должны быть завершены не позднее 31 августа 2026 года. От исполнителя также потребуется обеспечить транспортировку оборудования и его временное хранение.

Этот проект станет важным этапом в техническом переоснащении одного из главных культурных учреждений региона. Новое оборудование позволит театру имени Шостаковича реализовывать более сложные и зрелищные постановки, соответствующие современным стандартам сценического искусства.

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