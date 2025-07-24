Защитник «Крыльев» Галдамес постепенно возвращается к тренировкам после травмы

26-летний чилиец начал готовиться к играм с общей группой.
Томас Галдамес получил повреждение в конце прошлого сезона Премьер-лиги. Из-за него пропустил три последние встречи с «Пари НН» (2:5) в Нижнем Новгороде, «Спартаком» (0:2) в Самаре и «Факелом» (1:1) в Воронеже (6+).
После завершения чемпионата восстанавливался и тренировался по индивидуальной программе. А днем 24 июля написал в своем телеграм-канале, что постепенно начинает готовиться к матчам с общей группой волжан.
Ранее 22-летний полузащитник «зелено-бело-синих» Сергей Бабкин заявил, что команда хорошо сыграла в обороне против форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
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