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«Я думал, больше». Лукашенко попросил ответить без вранья на его вопрос

Лукашенко озвучил важный вопрос, на который попросил ответить «без вранья».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил вопрос, на который попросил ответить «без вранья», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер 24 июля с рабочей командировкой приехал в хозяйство «Озерицкий-Агро» Смолевичского района, где будет проводиться мониторинг хода уборочной кампании в стране и по Минской области.

— На повестке — уборка озимого ячменя, — отметили в телеграм-канале «Пул Первого».

Во время рабочего совещания глава Беларуси озвучил вопрос, на который попросил ответить «без вранья».

— Если без вранья!.. Сколько на сегодняшнее утро? — поинтересовался Лукашенко о намолоте.

Президенту доложили, что в Беларуси намолотили к 24 июля уже около 1 миллиона 100 тысяч тонн зерна.

— Я думал, больше, — прокомментировал он.

При этом Александр Лукашенко попросил дать ему прогноз, когда будет взят следующий рубеж уборочной — в 2 миллиона тонн зерна.

— Два миллиона к концу недели у тебя будет? — спросил глава страны.

Белорусскому лидеру пояснили, что при хороших погодных условиях 2 миллиона тонн зерна в Беларуси постараются намолотить до конца недели.

Отдельно белорусский лидер обратил внимание на то, что уборка в Беларуси в этом году идет неравномерно: «где-то круглые сутки уборка, где-то дожди…». Лукашенко потребовал, чтобы, где только это возможно зерно убирали, так как сушить зерно в полях нельзя.

Тем временем Госкомимущество сказало, в каких областных центрах Беларуси самое дорогое жилье: «Цена квадратного метра подскочила сразу на 100 долларов».

А еще МАРТ отреагировал на «пластиковые» помидоры и гнилые фрукты в продаже.

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