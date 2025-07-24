«Я думал, больше». Лукашенко попросил ответить без вранья на его вопрос

Отдельно белорусский лидер обратил внимание на то, что уборка в Беларуси в этом году идет неравномерно: «где-то круглые сутки уборка, где-то дожди…». Лукашенко потребовал, чтобы, где только это возможно зерно убирали, так как сушить зерно в полях нельзя.