Прикамец осужден за неправильное обращение с печным оборудованием, из-за которого погиб человек

Суд установил, что в октябре прошлого года фигурант в помещении котельной разжег дрова в твердотопливном водонагревательном котле и оставил его без присмотра. В помещении в это время также находился потерпевший. В результате нарушений, допущенных при эксплуатации, произошел перегрев оборудования, на пожилого мужчину попали горячие вода и пар, причинив ему телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался.