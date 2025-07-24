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Прикамец осужден за неправильное обращение с печным оборудованием, из-за которого погиб человек

Ординский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю.

Ординский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Суд установил, что в октябре прошлого года фигурант в помещении котельной разжег дрова в твердотопливном водонагревательном котле и оставил его без присмотра. В помещении в это время также находился потерпевший. В результате нарушений, допущенных при эксплуатации, произошел перегрев оборудования, на пожилого мужчину попали горячие вода и пар, причинив ему телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался.

Прикамец полностью признал вину, раскаялся в том, что совершил преступную неосторожность.

Суд приговорил виновного к десяти месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.