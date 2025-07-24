В Москве за полгода сократилось число погибших в дорожных авариях

В ЦОДД отметили, что аварийность снизилась по «ключевым типам» ДТП. При наездах на стоящие авто погибло на 47% меньше человек, при столкновениях — на 46%, при наездах на пешеходов — на 23%. Кроме того, за первую половину этого года в ДТП погибло в три раза меньше детей.