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В Москве за полгода сократилось число погибших в дорожных авариях

Количество жертв ДТП в Москве за первую половину 2025 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июнь 2024 года погибли 147 человек, в первой половине 2025 года — 100. Об этом «Ъ» сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Источник: Александр Манзюк/ТАСС

В ЦОДД отметили, что аварийность снизилась по «ключевым типам» ДТП. При наездах на стоящие авто погибло на 47% меньше человек, при столкновениях — на 46%, при наездах на пешеходов — на 23%. Кроме того, за первую половину этого года в ДТП погибло в три раза меньше детей.

По данным stat.gibdd.ru, общее количество аварий в Москве за полгода сократилось на 6,7%, до 3,7 тыс. ДТП. Самые частые виды аварий — столкновения (1,6 тыс. ДТП), наезды на пешеходов (1,2 тыс.) и падения пассажиров (215).

Ранее в ЦОДД сообщали, что дорожные камеры стали реже фиксировать нарушения, связанные с выездом на выделенки, отсутствием ремней безопасности и выключенными фарами.