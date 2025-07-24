Нападающий Никита Попугаев покинул тольяттинскую «Ладу»

Также в 2017-м «Нью-Джерси» выбрал его на драфте под 98-м номером четвертого раунда. Но закрепиться в США не удалось. Хотя успел сыграть в 17 встречах за фарм «дьяволов» в АХЛ и заработать пять очков (три шайбы и два ассиста).