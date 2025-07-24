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Нападающий Никита Попугаев покинул тольяттинскую «Ладу»

26-летний форвард был в составе волжан с лета 2023 года.

26-летний форвард был в составе волжан с лета 2023 года.

Никита Попугаев родился в Москве. В КХЛ, помимо «Лады», выступал за ЦСКА, хабаровский «Амур», столичное «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и петербургский СКА.

Также в 2017-м «Нью-Джерси» выбрал его на драфте под 98-м номером четвертого раунда. Но закрепиться в США не удалось. Хотя успел сыграть в 17 встречах за фарм «дьяволов» в АХЛ и заработать пять очков (три шайбы и два ассиста).

Летом 2023 года пополнил состав «автозаводцев». Всего провел за них 64 матча и собрал 35 результативных баллов (24+11).

«В прошлом сезоне нападающий выходил в 38 встречах и набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности −5. Пропустил половину регулярного чемпионата из-за травмы», — уточнили представители «Лады».

Ранее писали, что волжане сразятся за Кубок Минска перед стартом нового розыгрыша КХЛ в августе.

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