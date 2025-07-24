Нападающий Никита Попугаев покинул тольяттинскую «Ладу»

26-летний форвард был в составе волжан с лета 2023 года.
Также в 2017-м «Нью-Джерси» выбрал его на драфте под 98-м номером четвертого раунда. Но закрепиться в США не удалось. Хотя успел сыграть в 17 встречах за фарм «дьяволов» в АХЛ и заработать пять очков (три шайбы и два ассиста).
Летом 2023 года пополнил состав «автозаводцев». Всего провел за них 64 матча и собрал 35 результативных баллов (24+11).
«В прошлом сезоне нападающий выходил в 38 встречах и набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности −5. Пропустил половину регулярного чемпионата из-за травмы», — уточнили представители «Лады».
Ранее писали, что волжане сразятся за Кубок Минска перед стартом нового розыгрыша КХЛ в августе.
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