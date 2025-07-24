Омская область готова принять 120 рабочих из Индии

Минтруд России утвердил квоту на трудоустройство 120 граждан Индии в Омской области. 24 июля портал ngs55.ru сообщил со ссылкой на региональное УМВД, что на текущий момент разрешения на работу для индийских специалистов еще не оформляли.
За последние пять лет количество иностранных работников в области значительно увеличилось. Если в 2020 году их насчитывалось 13 241, то к июню 2025-го уже 20 427 человек. Основной поток мигрантов традиционно поступает из стран СНГ — Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Также приезжают на заработки из Китая.
Напомним, в начале июля правоохранительные органы провели масштабную проверку мигрантов. В ходе рейда выписали штрафов на 1,1 млн рублей. Четырех человек выдворили и десять — депортировали.
Ранее «КП Омск» рассказала, за что члены местной преступной группировки получили большие тюремные сроки.