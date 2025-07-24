Омская область готова принять 120 рабочих из Индии

За последние пять лет количество иностранных работников в области значительно увеличилось. Если в 2020 году их насчитывалось 13 241, то к июню 2025-го уже 20 427 человек. Основной поток мигрантов традиционно поступает из стран СНГ — Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Также приезжают на заработки из Китая.