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В Иркутской области стартовала программа «Платформа роста»

Обучение в рамках программы продлится один год и будет разделено на четыре этапа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области запущена новая инициатива — программа «Платформа роста», направленная на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. В рамках проекта планируется отобрать 40 компаний, которые смогут воспользоваться его преимуществами. Об этом КП-Иркутск рассказывают власти области.

— Это очень актуальный проект, название которого говорит само за себя. В современном мире благодаря маркетплейсам небольшие компании выводят свою продукцию на федеральный, а иногда и мировой уровень, и обучение — это главные инвестиции, — сообщает Руслан Ситников, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

Программа ориентирована на предпринимателей планирующих начать свою деятельность под собственной торговой маркой и состоящих в реестре малого и среднего предпринимательства (МСП). Основное условие участия — производство товаров в России на собственном или контрактном производстве с долей локализации более 50%.

Обучение в рамках программы продлится один год и будет разделено на четыре этапа, каждый из которых займет три месяца. Участники получат базовые знания о работе на маркетплейсах, сопровождение в развитии бизнеса, маркетинговый аудит, рекомендации по улучшению маркетинговых стратегий, а также всестороннюю поддержку на всех этапах взаимодействия с платформой, включая инструменты кросс-канального продвижения.