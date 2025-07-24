В Иркутской области стартовала программа «Платформа роста»

Обучение в рамках программы продлится один год и будет разделено на четыре этапа, каждый из которых займет три месяца. Участники получат базовые знания о работе на маркетплейсах, сопровождение в развитии бизнеса, маркетинговый аудит, рекомендации по улучшению маркетинговых стратегий, а также всестороннюю поддержку на всех этапах взаимодействия с платформой, включая инструменты кросс-канального продвижения.