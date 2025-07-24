Экологи заявили о массовой гибели не менее 159 рыб в реке Плиса в Борисове

Специалисты Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды устанавливают причины массового мора рыбы в реке Плиса в Борисове, пишет БелТА.
Так, в акватории Плисы в районном центре были обнаружены 159 погибших рыб разных пород, в том числе судак, налим, плотва, окуни и язи. Ущерб составил без малого 12 тысяч белорусских рублей (285 базовых величин).
В комитете подчеркнули серьезность инцидента. Специалистами проводятся лабораторные анализы проб воды и биоматериала для установления причины мора. Также Следственный комитет начал проверку.
Среди причин массовой гибели рыб в Борисове называют несанкционированный сброс химических веществ, загрязнение реки сточными водами, а также естественные причины: перегрев воды и дефицит кислорода.
— Инцидент находится на контроле экологических служб, — подчеркнули в комитете.
Ранее Минприроды назвало причину массовой гибели рыбы в другой белорусской реке.
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