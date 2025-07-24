Бывшую инспектора ГИБДД в Омске будут судить за взятку и утечку данных

Омский Следком расследовал уголовное дело против экс-инспектора ГИБДД. Женщину обвиняют в получении взятки в размере более 500 тысяч рублей. 24 июля ведомство уточнило, что деньги были получены за предоставление конфиденциальной информации о собственниках машин, зафиксирован неправомерный доступ к охраняемым данным.
В ходе разбирательств на имущество обвиняемой наложили арест на сумму более пяти млн рублей. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже передали в суд для рассмотрения. Отдельное производство завели в отношении взяткодателя. Напомним, за подобные преступления УК Российской Федерации предусматривает наказание от 7 до 12 лет тюрьмы и штрафы до шестидесятикратной суммы взятки.
Ранее «КП Омск» сообщила, что суд наказал мужчину за распространение песни с экстремистским содержанием.