Бывшую инспектора ГИБДД в Омске будут судить за взятку и утечку данных

В ходе разбирательств на имущество обвиняемой наложили арест на сумму более пяти млн рублей. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже передали в суд для рассмотрения. Отдельное производство завели в отношении взяткодателя. Напомним, за подобные преступления УК Российской Федерации предусматривает наказание от 7 до 12 лет тюрьмы и штрафы до шестидесятикратной суммы взятки.