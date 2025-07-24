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Отец погибших в Красной Сопке детей отказался от дачи показаний в суде

Он воспользовался 51-й статьей Конституции РФ.

Источник: Freepik

Отец погибших детей в Красной Сопке отказался давать показания в суде. Информацию об этом krsk.aif.ru подтвердили в прокуратуре Красноярского края.

24 июля состоялось очередное заседание суда, на котором должен был выступить Дмитрий Виноградов, отец пятерых погибших детей в Красной Сопке Красноярского края.

Однако он отказался от дачи показаний, руководствуясь статьей 51 Конституции РФ. Данная статья гарантирует право не свидетельствовать против себя, своего супруга, а также близких родственников.

Защита Дмитрия Виноградова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о гибели детей из-за дихлофоса, настаивает на том, что дихлофос не мог стать причиной смерти.

Напомним, что в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка умерли четыре ребенка в семье Виноградовых. Они скоропостижно скончались на следующий день после ужина. Известно, что в день трагедии глава семейства Дмитрий травил мух средством от насекомых, купленном в местном магазине. Следствие уверено, что дети умерли из-за попадания в организм дихлофоса. Сами родители тоже отравились, но врачи их спасли.

Экспертиза показала, что причиной смерти стали компоненты инсектицидного средства. Однако защита Дмитрия Виноградова, а также химик Сергей Сохранный уверены, что дихлофос не мог стать причиной гибели детей.

Назаровский городской суд в мае 2025 года начал рассматривать уголовное дело по существу. Дмитрия Виноградова обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Ранее Дмитрий Виноградов обсудил с химиком Сергеем Сохранным свои действия накануне трагедии.