Отец погибших в Красной Сопке детей отказался от дачи показаний в суде

Напомним, что в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка умерли четыре ребенка в семье Виноградовых. Они скоропостижно скончались на следующий день после ужина. Известно, что в день трагедии глава семейства Дмитрий травил мух средством от насекомых, купленном в местном магазине. Следствие уверено, что дети умерли из-за попадания в организм дихлофоса. Сами родители тоже отравились, но врачи их спасли.