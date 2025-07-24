В Иркутске перекроют часть улицы Дзержинского 26 и 27 июля

В Иркутске 26 и 27 июля с 08.00 до 20.00 участок улицы Дзержинского от Ленина до Литвинова закроют для проезда. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.