В Иркутске перекроют часть улицы Дзержинского 26 и 27 июля

В Иркутске 26 и 27 июля с 08.00 до 20.00 участок улицы Дзержинского от Ленина до Литвинова закроют для проезда. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Автобусы после улицы Ленина будут ездить по Подгорной, Байкальской, Литвинова. Остановку «Филармония» с Дзержинского перенесут на место существующей остановки «Улица Ленина». Остановку «Центральный рынок» с улицы Дзержинского, 26 — на Байкальскую, 1.
На указанном участке будут асфальтировать проезжую часть в рамках ремонта улицы Дзержинского по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Полное закрытие движения вызвано невозможностью организации других вариантов проезда, в том числе по одной из полос.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что в Иркутске введут ограничение движения транспорта на улице Воронежской в районе дома № 1 с 9.00 24 июля до 18.00 4 августа. На участке дороги будет сужена проезжая часть.