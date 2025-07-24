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В Иркутске перекроют часть улицы Дзержинского 26 и 27 июля

Изменится схема движения общественного транспорта.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске 26 и 27 июля с 08.00 до 20.00 участок улицы Дзержинского от Ленина до Литвинова закроют для проезда. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. Сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Автобусы после улицы Ленина будут ездить по Подгорной, Байкальской, Литвинова. Остановку «Филармония» с Дзержинского перенесут на место существующей остановки «Улица Ленина». Остановку «Центральный рынок» с улицы Дзержинского, 26 — на Байкальскую, 1.

На указанном участке будут асфальтировать проезжую часть в рамках ремонта улицы Дзержинского по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Полное закрытие движения вызвано невозможностью организации других вариантов проезда, в том числе по одной из полос.

Ранее ИА IrkutskMedia писало, что в Иркутске введут ограничение движения транспорта на улице Воронежской в районе дома № 1 с 9.00 24 июля до 18.00 4 августа. На участке дороги будет сужена проезжая часть.