В Хабаровском крае увеличат штрафы за купание в запрещенных местах

В настоящее время размер штрафа составляет от 500 до 1000 рублей.
Комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рекомендовал Думе принять законопроект в качестве краевого закона.
Депутаты краевой Закдумы рассмотрели законопроект, предлагающий увеличить размер штрафа за несоблюдение требований, предписанных знаком безопасности «Купаться запрещено!», до 5000 рублей.
В настоящее время размер штрафа составляет от 500 до 1000 рублей.
Комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рекомендовал Думе принять законопроект в качестве краевого закона.