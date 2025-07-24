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В Хабаровском крае увеличат штрафы за купание в запрещенных местах

Депутаты краевой Закдумы рассмотрели законопроект, предлагающий увеличить размер штрафа за несоблюдение требований, предписанных знаком безопасности «Купаться запрещено!», до 5000 рублей.

Источник: AP 2024

В настоящее время размер штрафа составляет от 500 до 1000 рублей.

Комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рекомендовал Думе принять законопроект в качестве краевого закона.