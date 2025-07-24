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В Уфе пропал 38-летний Илья Скрынжевский

О мужчине ничего неизвестно с 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе почти месяц назад пропал 38-летний Илья Скрынжевский. Об этом сообщили в «Лиза Алерт РБ».

По информации волонтеров, о мужчине нет вестей с 8 июля. Он вышел из дома и не вернулся. В чем был Илья в день пропажи, неизвестно, что осложняет поиски.

Приметы: рост 178 см, среднего телосложения, седые волосы с залысиной, зеленые глаза.

Если Вам известна судьба уфимца, просьба звонить по номерам 8−800−700−54−52 или 112.

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