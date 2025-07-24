Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

Финальный, пятый участок трассы протянется от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь также появятся три подземных и три надземных пешеходных перехода, тоннель в сторону Варшавского шоссе, эстакада в районе улицы Поляны и путепровод на Варшавском шоссе на пересечении с Проектируемым проездом № 313 и Расторгуевским шоссе.