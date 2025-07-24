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Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

После завершения строительства финального участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе снизится нагрузка на Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На финальном участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Сооружение готово на треть. Началась надвижка пролетного строения через железную дорогу», — написал мэр Москвы.

Финальный, пятый участок трассы протянется от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Здесь также появятся три подземных и три надземных пешеходных перехода, тоннель в сторону Варшавского шоссе, эстакада в районе улицы Поляны и путепровод на Варшавском шоссе на пересечении с Проектируемым проездом № 313 и Расторгуевским шоссе.

«После ввода участка снизится нагрузка на Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД. Появится комфортная связь Варшавского шоссе с Калужским и Киевским шоссе. Кроме того, улучшится транспортная доступность районов Южное и Северное Бутово, ЮЗАО Москвы и сельского поселения Булатниковского Московской области», — добавил Сергей Собянин.

С 2011 года в столице построили и реконструировали более 100 путепроводов. Реализация этих проектов позволила создать альтернативные маршруты для автомобилистов, в том числе улучшить связность районов и административных округов.

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