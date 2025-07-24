При крушении самолета Ан-24 в Амурской области выживших нет

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. По предварительным данным, никто не выжил. Среди возможных причин крушения — человеческий фактор и техническая неисправность. Кроме того, в день трагедии в Тынде была низкая облачность и дождь. Самолет называют исправным, однако на момент авиакатастрофы ему было почти 50 лет. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».