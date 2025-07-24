В Волгограде скончался экс-директор «Красного октября» Валерий Явецкий

До прихода на предприятие Валерий Александрович Явецкий более двадцати пяти лет посвятил военной авиации, был техническим руководителем, а позже — генеральным директором Златоустовского металлургического комбината.
С 2014 по 2017 годы Валерий Александрович возглавлял «Красный октябрь». Дальнейшая его трудовая деятельность была связана с вопросами экспортного контроля, реконструкции и развития предприятия.
С 2019 по 2021 годы Валерий Явецкий работал заместителем генерального директора завода.
— Коллеги и друзья запомнят Валерия Александровича оптимистичным человеком, ответственным руководителем, которого любили и ценили в коллективе, — говорится в официальном сообщении предприятия. — Заводчане, знавшие Валерия Александровича, скорбят и сохранят память о нем в своих сердцах.
Прощание состоится 27 июля в 10:00 на Центральном кладбище в Волгограде.