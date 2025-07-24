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В Волгограде скончался экс-директор «Красного октября» Валерий Явецкий

В Волгограде на 71-м году жизни скончался Валерий Александрович Явецкий. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили 24 июля на «Красном октябре».

До прихода на предприятие Валерий Александрович Явецкий более двадцати пяти лет посвятил военной авиации, был техническим руководителем, а позже — генеральным директором Златоустовского металлургического комбината.

С 2014 по 2017 годы Валерий Александрович возглавлял «Красный октябрь». Дальнейшая его трудовая деятельность была связана с вопросами экспортного контроля, реконструкции и развития предприятия.

С 2019 по 2021 годы Валерий Явецкий работал заместителем генерального директора завода.

— Коллеги и друзья запомнят Валерия Александровича оптимистичным человеком, ответственным руководителем, которого любили и ценили в коллективе, — говорится в официальном сообщении предприятия. — Заводчане, знавшие Валерия Александровича, скорбят и сохранят память о нем в своих сердцах.

Прощание состоится 27 июля в 10:00 на Центральном кладбище в Волгограде.