В Волгограде скончался экс-директор «Красного октября» Валерий Явецкий

— Коллеги и друзья запомнят Валерия Александровича оптимистичным человеком, ответственным руководителем, которого любили и ценили в коллективе, — говорится в официальном сообщении предприятия. — Заводчане, знавшие Валерия Александровича, скорбят и сохранят память о нем в своих сердцах.