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В Самарской области встретили первых участников форума «иВолга»

24 июля на площадке Фестивального парка Мастрюковской поляны в Самарской области стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга».

24 июля на площадке Фестивального парка Мастрюковской поляны в Самарской области стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга». В этом году мероприятие собрало 1400 участников из более чем 70 регионов России.

Первыми прибыли делегации из Кемеровской, Ивановской и Ярославской областей. Также на форум выехали 85 участников из Татарстана. Шестидневная программа включает образовательные и культурные мероприятия, экскурсии, сюжетную игру, спортивные события и грантовые конкурсы. На территории форума размещены более 600 палаток, включая инклюзивный городок.

Безопасность обеспечивают сотрудники МЧС, волонтёры и созданный гражданско-патриотический отряд «Ястребы». Также действует система видеонаблюдения и четыре контрольно-пропускных пункта.

Организаторами выступают Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО и Росмолодёжь. Форум проводится при поддержке «Движения Первых».

По словам первого вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, конкурс на участие в этом году составил 20 человек на место.

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