Жители Батайска сообщили о сливе стоков в водоем

В Батайске снова сообщают о сливе канализационных стоков в ручей. Информацией об этом поделился местный житель в социальных сетях.
По словам горожанина, 22 июля в пять часов утра на улице Есенина он почувствовал неприятный запах. Также он заметил, что вода в канале стала неестественно мутного цвета. Батайчанин предположил, что в водоем попали нечистоты.
Напомним, что ранее жители Батайска писали о похожих случаях. 11 июля в том же районе местные рассказывали, как в водоем сливается зловонная жидкость.
Отметим, официальной информации о ситуации пока не поступало.