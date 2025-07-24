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Жители Батайска сообщили о сливе стоков в водоем

Очевидцы рассказали о сливе нечистот в ручей.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске снова сообщают о сливе канализационных стоков в ручей. Информацией об этом поделился местный житель в социальных сетях.

По словам горожанина, 22 июля в пять часов утра на улице Есенина он почувствовал неприятный запах. Также он заметил, что вода в канале стала неестественно мутного цвета. Батайчанин предположил, что в водоем попали нечистоты.

Напомним, что ранее жители Батайска писали о похожих случаях. 11 июля в том же районе местные рассказывали, как в водоем сливается зловонная жидкость.

Отметим, официальной информации о ситуации пока не поступало.