В Ростове выпустили марку в честь генерал-майора авиации Владимира Пономарева

В Ростовской области выпустили карточку с оригинальной маркой в честь 90-летия генерал-майора авиации, основателя и первого начальника авиации внутренних войск России, уроженца Ростова-на-Дону Владимира Пономарева. Церемония состоялась при участии Почты России и Южного округа Росгвардии.
Владимир Пономарев посвятил военной службе более 40 лет. Он сыграл ключевую роль в создании первых авиационных частей внутренних войск. Особое значение имело развитие дальней авиации под его руководством после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
На марке изображены офицеры разных эпох, флаг и эмблема Росгвардии, надпись «История войск правопорядка». Основная иллюстрация содержит портрет Владимира Пономарева и самолет Ил-76. Тираж составил 3500 экземпляров.
— Выпуск специальной почтовой продукции — важная и добрая традиция Почты России. Это вклад в исторически значимые времена для страны — увековечивать память о таких мужественных и отважных людях, — отметила директор макрорегиона Москва Почты России Ксения Ефимова.
Также появление новой марки прокомментировал начальник авиации Южного округа Росгвардии полковник Виктор Петрук.
— В год защитника Отечества, объявленный президентом, мы увековечиваем память великих полководцев и военачальников. Для нас почетно принять участие в церемонии гашения карточки, посвященной Владимиру Пономареву, — сказал Виктор Петрук.
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