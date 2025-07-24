ГД: Max создавался как дополнение, а не замена иностранных платформ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Национальный многофункциональный сервис на базе мессенджера Max создавался в дополнение к иностранным платформам, а не вместо них, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Правительство России 15 июля сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».
«Сервис создавался в дополнение к существующим уже платформам, которыми мы все с вами пользуемся, платформам иностранным. Поэтому не вместо, а в дополнение», — сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня.
Депутат добавил, что сервис сейчас очень активно развивается.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.