ГД: Max создавался как дополнение, а не замена иностранных платформ

«Сервис создавался в дополнение к существующим уже платформам, которыми мы все с вами пользуемся, платформам иностранным. Поэтому не вместо, а в дополнение», — сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня.