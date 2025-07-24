Кровотечение и пакет: что произошло в глазном центре Красноярска

При этом, как отметила врач, кровотечение не представляло серьезной опасности для здоровья пациента, и он пробыл в очереди не более 7 минут. После оценки состояния пациента было установлено, что потеря крови не угрожает его жизненным функциям. В операционной мужчине наложили швы на небольшую рану, и в настоящее время он находится дома.