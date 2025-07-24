Кровотечение и пакет: что произошло в глазном центре Красноярска

Красноярская краевая офтальмология прокомментировала информацию об очередях и пациенте, видео с которым распространилось в Telegram-каналах и социальных сетях.
Изначально в телеграмм-канале Kras Mash появилась информация о том, что жители Красноярска жалуются на большие очереди в глазном центре, где помощи приходится ждать по несколько часов.
Сообщалось, что 23 июля в центр на скорой помощи доставили мужчину с травмой глаза, которому, чтобы кровь не капала на пол, выдали пакет. Однако, несмотря на рану, мужчине не оказали помощь вне очереди, а перенаправляли из кабинета в кабинет, после чего он ожидал приема вместе с остальными пациентами.
Корреспондент krsk.aif.ru попытался выяснить, насколько сложная ситуация с очередями в отделении неотложной помощи краевой офтальмологической больницы и что произошло с мужчиной, попавшим на видео.
По словам заместителя главного врача Красноярской краевой клинической офтальмологической больницы имени профессора П. Г. Макарова Анны Каданцевой, пациент, запечатленный на видео, обратился в офтальмологию после того, как перенес операцию по удалению халязиона в частной клинике.
Каданцева уточнила, что в результате самостоятельного приема препаратов, разжижающих кровь, у пациента началось кровотечение из небольшого повреждения на верхнем веке.
При этом, как отметила врач, кровотечение не представляло серьезной опасности для здоровья пациента, и он пробыл в очереди не более 7 минут. После оценки состояния пациента было установлено, что потеря крови не угрожает его жизненным функциям. В операционной мужчине наложили швы на небольшую рану, и в настоящее время он находится дома.
Также заместитель главного врача пояснила, что очереди в краевой офтальмологической больнице чаще всего возникают в конце рабочего дня и после праздничных дней. В это время руководство усиливает контроль за распределением пациентов в отделении неотложной помощи.
Анна Каданцева подчеркнула, что при необходимости пациента могут принять без очереди или направить на дополнительные обследования.
В обычное время в офтальмологическом травмпункте работают два кабинета неотложной помощи. Однако, если количество пациентов в очереди превышает десять человек, или время ожидания составляет более часа, открывается дополнительный кабинет, внедряется электронная система записи и проводится координация пациентов в зависимости от степени срочности оказания помощи.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярские врачи впервые провели операцию по пересадке роговицы ребенку. В августе планируется провести ее еще раз.