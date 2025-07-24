Генпрокуратура заявила о блокировке более 5000 сайтов в Беларуси

Представитель Генпрокуратуры, говоря о киберпреступности, уточнил: в первую очередь, речь идет о современном явлении и о блокировании неких интернет-ресурсов, которые используются в преступной деятельности. Замаро добавил, что в указанном направлении идет системная работа. Он подчеркнул, что, согласно с законом о СМИ, у генерального прокурора, а также у прокуроров Минска и областей есть право вынесения на блокировку преступных интернет-сайтов.