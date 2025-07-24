В Иркутской области утвержден проект планировки особой зоны «Ворота Байкала»

В Иркутской области утвердили обновленный проект планировки и межевания территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», расположенной в Байкальске. В соответствии с национальным проектом «Туризм и гостеприимство» осуществляется федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», который включает в себя совместный проект Приангарья и Бурятии «Волшебный Байкал». На территории нашей области одна из его локаций — особая экономическая зона «Ворота Байкала». Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Обновленный проект планировки теперь предполагает строительство не только туристических объектов резидентов и обеспечивающей инфраструктуры, но и причальных сооружений. Также проектом предусматривается комплексное благоустройство территории ОЭЗ: создание прогулочного пространства, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, — отметил Константин Зайцев, председатель Правительства региона.
Основная цель проекта — создание комфортной городской среды, соответствующей современным стандартам строительства и благоустройства. В рамках его реализации планируется создание более 900 новых рабочих мест и строительство свыше 2 тысяч гостиничных номеров категорий от трех до пяти звезд.
Стоит отметить, что реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый с 2025 по 2030 годы. Второй с 2031 по 2035 годы. Это позволит поэтапно развивать инфраструктуру и создавать благоприятные условия для туристов и местных жителей.