В Иркутской области утвержден проект планировки особой зоны «Ворота Байкала»

В Иркутской области утвердили обновленный проект планировки и межевания территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», расположенной в Байкальске. В соответствии с национальным проектом «Туризм и гостеприимство» осуществляется федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», который включает в себя совместный проект Приангарья и Бурятии «Волшебный Байкал». На территории нашей области одна из его локаций — особая экономическая зона «Ворота Байкала». Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.