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Полузащитник Шерзод Эсанов ушел из тольяттинского «Акрона»

«Красно-черные» расторгли соглашение с 22-летним футболистом из Узбекистана.

«Красно-черные» расторгли соглашение с 22-летним футболистом из Узбекистана.

Шерзод Эсанов присоединился к «молодым и звонким» в июле прошлого года. В минувшем сезоне поучаствовал в 16 встречах (девять в РПЛ, семь — в Кубке). Забил гол с пенальти и заработал «горчичник».

Контракт с тольяттинцами был до июня 2027-го, но сотрудничество прекратили на старте этого розыгрыша РПЛ. Сейчас полузащитник оценивается в 300 тыс. евро или почти в 27,5 млн рублей.

Недавно воспитанники «Акрон-Академии Коноплева» разгромили «Циндао» на турнире в Китае — 6:0 (6+).

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