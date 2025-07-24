Полузащитник Шерзод Эсанов ушел из тольяттинского «Акрона»

«Красно-черные» расторгли соглашение с 22-летним футболистом из Узбекистана.
Шерзод Эсанов присоединился к «молодым и звонким» в июле прошлого года. В минувшем сезоне поучаствовал в 16 встречах (девять в РПЛ, семь — в Кубке). Забил гол с пенальти и заработал «горчичник».
Контракт с тольяттинцами был до июня 2027-го, но сотрудничество прекратили на старте этого розыгрыша РПЛ. Сейчас полузащитник оценивается в 300 тыс. евро или почти в 27,5 млн рублей.
Недавно воспитанники «Акрон-Академии Коноплева» разгромили «Циндао» на турнире в Китае — 6:0 (6+).
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