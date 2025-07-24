Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психологи выяснили, как тревога влияет на выбор еды

Исследователи из Техасского международного университета A&M провели эксперимент, чтобы выяснить, как восприятие окружающей среды влияет на пищевые предпочтения. В эксперименте участвовали 142 студента, в основном — девушки.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка сидит на кухне на полу и ест чизбургер
Источник: Freepik

Подопытных разделили на три группы и предложили им представить себя в разных сценариях. Первая группа мысленно оказалась в безопасной, стабильной обстановке. Вторая — в ситуации финансовых потерь и невозможности сохранить имущество. Третья — в условиях физической угрозы, включая риск насилия.

Затем участникам показали 80 пар изображений продуктов — с низкой и высокой калорийностями. С помощью трекинга взгляда ученые фиксировали, на какие продукты студенты реагировали быстрее и смотрели дольше. После этого участники оценили 30 продуктов по привлекательности и калорийности и заполнили анкеты, которые позволили учесть уровень голода, материальное положение и прогноз потенциальной нехватки пищи.

Оказалось, что вне зависимости от сценария участники быстрее реагировали на калорийную еду и дольше задерживали на ней взгляд. Однако определяющим фактором оказались личные убеждения о дефиците: студенты, ожидавшие нехватку продуктов, по-разному реагировали на еду. Результаты были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

Те, кто представлял финансовые трудности, проявляли больший интерес к калорийной пище и оценивали ее как более привлекательную. При этом в воображаемой ситуации насилия даже у тех же участников аппетит снижался, а в условиях стабильности — немного возрастал интерес к легким продуктам.

Авторы работы пришли к выводу, что в ситуации неопределенности, особенно связанной с материальными рисками, активизируются поведенческие механизмы, способствующие выбору более сытной еды. Считается, что такие продукты дают быстрое насыщение и запас энергии, необходимой для выживания в стрессовых условиях. В то же время агрессивная среда может подавлять аппетит и снижать внимание к пище вообще.