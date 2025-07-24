Психологи выяснили, как тревога влияет на выбор еды

Подопытных разделили на три группы и предложили им представить себя в разных сценариях. Первая группа мысленно оказалась в безопасной, стабильной обстановке. Вторая — в ситуации финансовых потерь и невозможности сохранить имущество. Третья — в условиях физической угрозы, включая риск насилия.
Затем участникам показали 80 пар изображений продуктов — с низкой и высокой калорийностями. С помощью трекинга взгляда ученые фиксировали, на какие продукты студенты реагировали быстрее и смотрели дольше. После этого участники оценили 30 продуктов по привлекательности и калорийности и заполнили анкеты, которые позволили учесть уровень голода, материальное положение и прогноз потенциальной нехватки пищи.
Оказалось, что вне зависимости от сценария участники быстрее реагировали на калорийную еду и дольше задерживали на ней взгляд. Однако определяющим фактором оказались личные убеждения о дефиците: студенты, ожидавшие нехватку продуктов, по-разному реагировали на еду. Результаты были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.
Авторы работы пришли к выводу, что в ситуации неопределенности, особенно связанной с материальными рисками, активизируются поведенческие механизмы, способствующие выбору более сытной еды. Считается, что такие продукты дают быстрое насыщение и запас энергии, необходимой для выживания в стрессовых условиях. В то же время агрессивная среда может подавлять аппетит и снижать внимание к пище вообще.