Психологи выяснили, как тревога влияет на выбор еды

Подопытных разделили на три группы и предложили им представить себя в разных сценариях. Первая группа мысленно оказалась в безопасной, стабильной обстановке. Вторая — в ситуации финансовых потерь и невозможности сохранить имущество. Третья — в условиях физической угрозы, включая риск насилия.

Затем участникам показали 80 пар изображений продуктов — с низкой и высокой калорийностями. С помощью трекинга взгляда ученые фиксировали, на какие продукты студенты реагировали быстрее и смотрели дольше. После этого участники оценили 30 продуктов по привлекательности и калорийности и заполнили анкеты, которые позволили учесть уровень голода, материальное положение и прогноз потенциальной нехватки пищи.

Оказалось, что вне зависимости от сценария участники быстрее реагировали на калорийную еду и дольше задерживали на ней взгляд. Однако определяющим фактором оказались личные убеждения о дефиците: студенты, ожидавшие нехватку продуктов, по-разному реагировали на еду. Результаты были опубликованы в журнале Food Quality and Preference.

Те, кто представлял финансовые трудности, проявляли больший интерес к калорийной пище и оценивали ее как более привлекательную. При этом в воображаемой ситуации насилия даже у тех же участников аппетит снижался, а в условиях стабильности — немного возрастал интерес к легким продуктам.