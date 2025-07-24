МЧС предупредило Новосибирцев об опасности надувных матрасов

МЧС Новосибирской области предупреждает об опасности использования надувных матрасов на открытых водоемах, реках с течением и судоходных участках. Ведомство напоминает, что надувные матрасы предназначены для отдыха на пляже, а не для плавания на открытой воде.
В качестве примера приводится случай, произошедший 20 июля в Республике Тыва на озере Хадын, где из-за резкого ухудшения погоды на надувном матрасе унесло 18-летнюю девушку и 5-летнего ребенка. Спасателям удалось обнаружить и доставить их на берег.
МЧС призывает:
• Не использовать надувные матрасы и круги на открытой воде, в местах с сильным течением и на судоходных реках.
• Выбирать для купания только специально оборудованные места, где дежурят спасатели.
• Не оставлять детей без присмотра у воды.
• Следить за изменениями погодных условий.