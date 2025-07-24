Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило Новосибирцев об опасности надувных матрасов

Надувные матрасы предназначены для отдыха на пляже, а не для плавания на открытой воде.

Источник: Om1 Новосибирск

МЧС Новосибирской области предупреждает об опасности использования надувных матрасов на открытых водоемах, реках с течением и судоходных участках. Ведомство напоминает, что надувные матрасы предназначены для отдыха на пляже, а не для плавания на открытой воде.

В качестве примера приводится случай, произошедший 20 июля в Республике Тыва на озере Хадын, где из-за резкого ухудшения погоды на надувном матрасе унесло 18-летнюю девушку и 5-летнего ребенка. Спасателям удалось обнаружить и доставить их на берег.

МЧС призывает:

• Не использовать надувные матрасы и круги на открытой воде, в местах с сильным течением и на судоходных реках.

• Выбирать для купания только специально оборудованные места, где дежурят спасатели.

• Не оставлять детей без присмотра у воды.

• Следить за изменениями погодных условий.