Омичам вернули доступ к берегу Иртыша после полуторалетних разбирательств

В ноябре 2023 года проверка выявила незаконное формирование двух земельных участков площадью 586 квадратных метров береговой полосе. Частный собственник возвел там пантон, бетонный спуск к реке и металлический забор, перекрыв доступ к воде. В связи с этим спустя месяц прокурор подал иск с требованием отменить результаты межевания и демонтировать сооружения. В июле 2025 года суд удовлетворил эти требования.