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Омичам вернули доступ к берегу Иртыша после полуторалетних разбирательств

Суд обязал демонтировать незаконные постройки у реки.

Источник: Комсомольская правда

После полутора лет судебных разбирательств прокуратура Омского района восстановила права граждан на свободный доступ к берегу Иртыша. Речь идет о территории в Усть-Заостровском сельском поселении. Об этом 24 июля сообщил канал t.me/prok_omsk.

В ноябре 2023 года проверка выявила незаконное формирование двух земельных участков площадью 586 квадратных метров береговой полосе. Частный собственник возвел там пантон, бетонный спуск к реке и металлический забор, перекрыв доступ к воде. В связи с этим спустя месяц прокурор подал иск с требованием отменить результаты межевания и демонтировать сооружения. В июле 2025 года суд удовлетворил эти требования.

Надзорный орган проконтролирует исполнение судебного решения, когда оно вступит в силу.

Ранее мы писали, что экс-инспектора ГИБДД осудят за взятку и утечку данных.