Лучшие сериалы 2025 года — триллеры, драмы и черный юмор в одном флаконе

Восьмой сезон продолжает сюжетную арку, начатую в предыдущих сериях: Рик все еще охотится за своим заклятым врагом — другим Риком, убившим его жену. Этот сезон фокусируется на более цельном нарративе, чем раньше, и одновременно возвращает баланс между лютыми экшен-сценами и фирменным юмором. Рик становится менее всесильным и более уязвимым, а Морти — все самостоятельнее. Герои оказываются в новых мирах, переживают кроссовер с альтернативными версиями самих себя и даже устраивают почти семейную терапию. Сериал все так же плюет на шаблоны, но делает это с умом и неожиданной эмоциональностью.