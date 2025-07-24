Этнотуризм становится одним из ведущих направлений внутреннего туризма в Прикамье

По данным краевого минтуризма, большую часть турпотока в Прикамье составляют гости из Москвы и Московской области, а среди направлений туризма выделяется этнографическое.
Среди лидеров этнографических объектов региона — архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества «Хохловка». Он ежегодно принимает более 80 тысяч туристов.
Активно развивается гастротуризм — местная кухня является одним из трендов этнотуризма.
Среди экскурсионных этномаршрутов — «Путешествие в татарскую деревню», «Мистическая Парма» и другие. За январь-май Пермский край посетили более 570 тысяч туристов — рост к прошлому году составил 5%.