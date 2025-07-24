На набережной Самары пройдут показы «Выжившего», «Афони» и «В поисках Немо»

С 24 по 27 июля на 4-й очереди набережной Самары, у памятника «Ладья», продолжит работу бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». В репертуаре — классика советского и зарубежного кино, документальные фильмы, семейные и детские ленты.
Расписание показов:
24 июля (четверг):
«Короли моды. Французское каре» (документальный, 16+) — фильм из фондов кинофестиваля «Соль земли»; «Афоня» (1975 г., 12+); «Давайте потанцуем» (2004 г., 12+).
25 июля (пятница):
«Человек света» (документальный, 12+); «Джентльмены удачи» (1971 г., 6+); «Выживший» (2015 г., 18+).
26 июля (суббота) — Детский день:
Мультфильмы: «Паровозик из Ромашкова» (1967 г., 0+), «Весёлая карусель», эпизоды 1−3 (1969−1971 гг., 0+); «После дождичка, в четверг» (1985 г., 6+); «В поисках Немо» (2003 г., 0+); «Каникулы строгого режима» (2009 г., 12+).
27 июля (воскресенье):
«В порту» (короткометражка, 1975 г., 0+); «9 секунд» (2024 г., 12+); «Командир счастливой “Щуки”» (1972 г., 6+); «72 метра» (2004 г., 12+).
Ранее мы писали, что Музей Эльдара Рязанова 31 июля проведет пешеходную экскурсию о городской инфраструктуре начала ХХ века.
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