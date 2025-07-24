В Самаре на 52-м году жизни скончалась врач акушер-гинеколог Светлана Бергал

23 июля на 52-м году жизни умерла Светлана Бергал, врач акушер-гинеколог Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко.
Как сообщается в официальной группе роддома в социальной сети «ВКонтакте», коллеги и пациенты запомнили Светлану Ароновну как честного, открытого и отзывчивого специалиста. По словам представителей медучреждения, она помогла многим женщинам обрести счастье материнства. В публикации отмечается, что смерть врача стала тяжелой утратой для всего коллектива.
Светлана Бергал родилась 7 января 1974 года в Самаре. В 1997 году она окончила лечебный факультет Самарского государственного медицинского университета, а в 2002 году получила специализацию акушера-гинеколога.
Причина смерти не указана. Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования родным и близким врача.
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