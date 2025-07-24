В Health & Nutrition предложили «перезагрузить» пищевые привычки россиян

Это доказывает, что при взаимодействии бизнеса и государства можно радикальным образом влиять на то, что едят люди, и тем самым поддерживать их здоровую и активную жизнь. Но чтобы достичь этих целей необходима четкая и актуальная нормативная база, содержащая конкретные требования по содержанию белков, жиров и углеводов в тех или иных продуктах питания, в сочетании с долгосрочной, осмысленной и последовательной информационно-просветительской работой.