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Житель Енисейска предстанет перед судом за выращивание конопли в бане

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Енисейска, который организовал нарколабораторию в бане своего частного дома.

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Енисейска, который организовал нарколабораторию в бане своего частного дома.

Оперативники пресекли незаконную деятельность мужчины в мае текущего года. При осмотре его домовладения сотрудники полиции обнаружили шесть кустов конопли, растущих в горшках. Баня была оборудована системами вентиляции, освещения и обогрева для создания оптимальных условий для культивирования наркосодержащих растений. Кроме того, были найдены расфасованные пакетики с наркотическим веществом. Общая масса изъятой конопли составила около двух килограммов.

Во время допроса мужчина сообщил сотрудникам полиции, что выращивал наркотики для облегчения болей в спине. Он выразил раскаяние в содеянном и полностью признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Помимо этого, мужчина был привлечен к административной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений.

Как ранее писал «МК в Красноярске», на полях Красноярского края обнаружены масштабные заросли конопли. Владельцам земельных участков были вынесены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства.