Житель Енисейска предстанет перед судом за выращивание конопли в бане

Оперативники пресекли незаконную деятельность мужчины в мае текущего года. При осмотре его домовладения сотрудники полиции обнаружили шесть кустов конопли, растущих в горшках. Баня была оборудована системами вентиляции, освещения и обогрева для создания оптимальных условий для культивирования наркосодержащих растений. Кроме того, были найдены расфасованные пакетики с наркотическим веществом. Общая масса изъятой конопли составила около двух килограммов.