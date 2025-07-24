МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России

В качестве сравнения Захарова привела Италию, где Кишинев планирует открыть 73 участка. При этом в России проживает на 100 тысяч больше молдавских граждан, отметила она. По ее словам, на один участок приходится пять тысяч бюллетеней, таким образом в России смогут проголосовать только десять тысяч молдаван.