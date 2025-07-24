МИД осудил планы Кишинева открыть лишь два избирательных пункта в России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах являются плевком в лицо гражданам Молдавии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«Это бандитский беспредел — то, что творит режим Санду. Это превращает парламентские выборы за рубежом буквально в политический цирк. Ни о какой справедливости в этом случае не может быть и речи», — подчеркнула она.
В качестве сравнения Захарова привела Италию, где Кишинев планирует открыть 73 участка. При этом в России проживает на 100 тысяч больше молдавских граждан, отметила она. По ее словам, на один участок приходится пять тысяч бюллетеней, таким образом в России смогут проголосовать только десять тысяч молдаван.
«Это же плевок в лицо гражданам Молдавии», — сказала она во время брифинга.
В субботу ЦИК отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства». Депутат Василий Боля назвал это решение политически мотивированным и заявил, что блок обжалует его.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокированы более сотни каналов.