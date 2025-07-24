ИИ-инструмент помогает историкам расшифровывать древние надписи

Aeneas обучен на датасете из почти 200 000 латинских надписей, включающих 16 миллионов символов. Нейросеть анализирует как текст, так и изображение артефакта, устанавливая хронологию и географическое происхождение. Алгоритм способен отнести надпись к одному из 62 римских регионов с точностью до 13 лет и подбирает возможные пропущенные слова, опираясь на структуру предложений и контекст.