ИИ-инструмент помогает историкам расшифровывать древние надписи

Система названа в честь Энея — героя античной мифологии — и уже показала высокую точность при анализе памятников древнеримской письменности, пишут в газете The Guardian.
Aeneas обучен на датасете из почти 200 000 латинских надписей, включающих 16 миллионов символов. Нейросеть анализирует как текст, так и изображение артефакта, устанавливая хронологию и географическое происхождение. Алгоритм способен отнести надпись к одному из 62 римских регионов с точностью до 13 лет и подбирает возможные пропущенные слова, опираясь на структуру предложений и контекст.
Историки уже протестировали Aeneas на нескольких знаковых памятниках. Например, при анализе Res Gestae Divi Augusti — автобиографии императора Августа, высеченной на десятках монументов, — ИИ предложил два вероятных временных промежутка создания текста — первую декаду до нашей эры и 10−20 годы нашей эры. Это совпадает с гипотезами ученых.
В другом случае Aeneas проанализировал надпись на жертвеннике из Майнца — древнего Могонциака — и обнаружил лексические параллели с более ранним алтарем того же региона. Подобные совпадения до этого оставались незамеченными.
Ученая из Кембриджа Мэри Бирд назвала нейросеть технологией, способной изменить правила игры. А профессор Оксфордского университета Джонатан Праг добавил, что теперь работать с эпиграфикой сможет куда более широкий круг специалистов. Прежде требовались либо десятилетия личных наработок, либо доступ к библиотеке мирового уровня.