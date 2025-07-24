Нонна Гришаева: Быть сильной не трудно

— Слава богу, у меня не возникало проблемы «отцов и детей» — ни с дочкой, ни с сыном. Я старалась быть своим детям не родителем, а другом. Я считаю очень важным, чтобы ребенок в любой ситуации понимал, что маме можно рассказать абсолютно все и она всегда придет на помощь. Что касается конфликта мировоззрения поколений — тема вечная, ведь все когда-то были молодыми, но почему-то многие с возрастом про это забывают и со временем превращаются в брюзжащих и недовольных молодежью стариков. Нужно помнить о том, что ты тоже когда-то был юным. А молодым парням и девчонкам, в свою очередь, — стараться прислушиваться к взрослым, имеющим жизненный опыт, хотя бы для того, чтобы избегать возможных ошибок…