Чебан и Целовальников рассудят матчи «Крыльев» и «Акрона» во втором туре РПЛ

Российский футбольный союз уточнил, кто отработает на играх с участием двух клубов из 63-го региона (6+).
25 июля «Крылья Советов» примут «Пари НН». Главным судьей назначили Сергея Чебана. Ему помогут Андрей Филипкин и Артем Перов. Резервный — Евгений Галимов. На ВАР и АВАР — Иван Абросимов и Виталий Мешков соответственно.
26-го числа «Акрон» заглянет к «Сочи». Там поработает бригада Владислава Целовальникова. Ассистенты — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный рефери — Кирилл Силантьев. За видео будут отвечать Артур Федоров и Рафаэль Шафеев.
Недавно писали, что «красно-черные» расстались с 22-летним полузащитником Шерзодом Эсановым. А наставник «Пари НН» ожидает сложный матч против «зелено-бело-синих» в Самаре.
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