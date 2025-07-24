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Чебан и Целовальников рассудят матчи «Крыльев» и «Акрона» во втором туре РПЛ

Российский футбольный союз уточнил, кто отработает на играх с участием двух клубов из 63-го региона (6+).

Российский футбольный союз уточнил, кто отработает на играх с участием двух клубов из 63-го региона (6+).

25 июля «Крылья Советов» примут «Пари НН». Главным судьей назначили Сергея Чебана. Ему помогут Андрей Филипкин и Артем Перов. Резервный — Евгений Галимов. На ВАР и АВАР — Иван Абросимов и Виталий Мешков соответственно.

26-го числа «Акрон» заглянет к «Сочи». Там поработает бригада Владислава Целовальникова. Ассистенты — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный рефери — Кирилл Силантьев. За видео будут отвечать Артур Федоров и Рафаэль Шафеев.

Недавно писали, что «красно-черные» расстались с 22-летним полузащитником Шерзодом Эсановым. А наставник «Пари НН» ожидает сложный матч против «зелено-бело-синих» в Самаре.

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