Схема движения 12 маршрутов будет временно изменена в Иркутске

Временные изменения в движении общественного транспорта, которые проходят через Центральный рынок, произойдут в Иркутске. Это случится в связи с проведением работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Движение на участке улицы Дзержинского, от улицы Ленина до улицы Литвинова будет полностью перекрыто с 26 по 27 июля с 08:00 до 20:00. Об этом КП-Иркутск рассказали в минтрансе Приангарья.