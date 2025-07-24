Схема движения 12 маршрутов будет временно изменена в Иркутске

Временные изменения в движении общественного транспорта, которые проходят через Центральный рынок, произойдут в Иркутске. Это случится в связи с проведением работ в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Движение на участке улицы Дзержинского, от улицы Ленина до улицы Литвинова будет полностью перекрыто с 26 по 27 июля с 08:00 до 20:00. Об этом КП-Иркутск рассказали в минтрансе Приангарья.
— Изменения в движении коснутся межмуниципальных маршрутов: № 120, 126, 137СИ, 401, 415 ₽, 425, 427, 428, 480, 503, 538, 600, — рассказывают власти Приангарья.
Для обеспечения удобства пассажиров, предлагается следующая временная схема движения: после пересечения улицы Ленина автобусы будут следовать по улицам Подгорной, Байкальской и Литвинова. Также будут изменены некоторые остановки: «Дворец спорта» заменит остановку «Филармония», а остановка «Торговая площадь Павла Чекотова» заменит остановку «Центральный рынок».
Администрация просит пассажиров заранее планировать свои поездки и учитывать временные изменения в движении общественного транспорта.