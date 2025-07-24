Новосибирцев предупредили о скачке цен на импортные лекарства

Цены на лекарства в России, особенно на импортные препараты, могут вырасти на 20% во втором полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такой прогноз для «Газеты.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
По словам эксперта, рост цен на медикаменты связан с инфляцией, сложностями доставки и поставки, ограничениями в части платежей и со стороны российских регуляторов. Несмотря на регулирование цен на большую часть лекарств, произведенных в России, цены на коммерческие препараты, особенно импортные, могут расти быстрее.
Селезнев отметил, что в условиях укрепления рубля, которое наблюдается в этом году, последующий откат курсов валют может спровоцировать еще больший рост цен на импортные лекарства. При этом доходы населения, скорее всего, не будут расти такими же темпами.